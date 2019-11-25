Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kaldı!
Son Dakika Spor Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kaldı! - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kaldı!

6 saat önce

Kayserispor'da ayrıca Sivasspor mağlubiyetinni ardından taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi.

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kaldı!, System.String[]

Kayserispor'da ayrıca Sivasspor mağlubiyetinni ardından taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi.


4-1 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında taraftar ile tartışan Bilal Başacıkoğlu, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapmıştı.


Bilal Başacıkoğlu,"Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Tepki gösterir, eleştirebilirsiniz. Formasını giydiğim her kulübün taraftarına her zaman saygı duydum, onlar için mücadeleden geri durmadım, görebilir, görmezden gelebilirsiniz. Mağlubiyet sonrası en az sizler kadar benim de moralim bozuluyor. İnanabilir, inanmayabilirsiniz. Ancak herkesin aile, anne gibi kıymetli değerlere saygı göstermesi mecburidir. Ben böyle yetiştirildim, böyle gördüm. Kaybettikten sonra yaşadığım üzüntünün üstüne böylesi kıymetli değerleri umursamadan şahsıma, anneme ve aileme edilen küfürler beni de karşılık vermek durumunda bıraktı. Başımı öne eğip küfürleri kabullenemezdim. Sosyal medya da yansıyan görüntülerin izahı tamamen bu şekildedir" cümlelerini kurmuştu...


Detaylar birazdan...

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Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:06 
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