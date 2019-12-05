Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı
Son Dakika Spor Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı.

Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bugün sahasında Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisa FK takımını konuk eden sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz sakatlandı.


Maçın 39. dakikasında sakatlanarak oyun alanından sedye ile çıkan ve apar topar hastaneye götürülen Nurettin'den kötü haber geldi. Hastanede MR'ı çekilen ve ilk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sol bacak ön çapraz bağlarının koptuğu ve menisküste yırtık olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz sezonu kapattı.


Nurettin Korkmaz bu sezon Ankaragücü maçında 8 dakika, Göztepe maçında 55 dakika, Gençlerbirliği maçında 24 dakika ve Beşiktaş maçında da 45 dakika görev almıştı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 5-2 yendi
Juventus'ta Khedira 3 ay sahalardan uzak kalacak Edu Dracena futbolu bıraktığını açıkladı Barcelona Mbappe için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:34:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Nurettin sezonu kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]