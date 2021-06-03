Kayserispor'da olağan genel kurul 19 Haziran'da yapılacak

Kayserispor Kulübünün 6 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun, 19 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 6 Haziran'da gerçekleştirileceği duyurulan olağan genel kurulun, bu tarihte uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Genel kurulun 19 Haziran'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacağının kaydedildiği açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 26 Haziran'da gerçekleştirileceği aktarıldı.