Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Onlara İzin Yok

Kayserispor'da Onlara İzin Yok

24 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Bilal Başaçıkoğu ve Sakıb Aytaç'a izin yok.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da lige verilen mili ara nedeniyle verilen 5 günlük izin yarın sona eriyor.

Kayserispor'da Onlara İzin Yok, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Bilal Başaçıkoğu ve Sakıb Aytaç'a izin yok.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da lige verilen mili ara nedeniyle verilen 5 günlük izin yarın sona eriyor. Medipol Başakşehir maçı sonrası teknik heyet oyunculara 5 gün izin verdi. Verilen izin yarın sona ererken, sakatlıkları devam eden Bilal Başacıkoğlu Sakıb Aytaç çalışmalarını tesislerde fizyoterapist eşliğinde sürdürüyor.

Lige verilen ara en çok bu iki oyuncuya yaradı.

Ligde kalan son 8 haftada forma giymek isteyen her iki oyuncunun aralıksız çalışması her geçen gün iyiye gitmesi teknik heyeti sevindiriyor.

Takım arkadaşları ülkelerinde ve memleketlerinde tatil yaparken Bilal Başaçıkoğlu ve Sakıb Aytaç'ın Kayseri'de kalarak çalışmalarını sürdürüyor olması her iki başarılı oyuncunun en kısa zamanda sahalarda dönmesi bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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