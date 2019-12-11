Kayserispor'da Pedro'dan kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pedro Henrique de sakatlar ordusuna katıldı.



Çaykur Rizespor ile geride kalan hafta oynanan müsabakada aldığı darbe sonrasında 27.dakikada oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun MR'ı çekildi. Sol üst adalesinde şişlik oluşan ve MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcu, bir kaç hafta forma giyemeyecek.



Sol üst adalesinde kanama tespit edilen başarılı futbolcu 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısının bitkimine 3 hafta kala Pedro Henrique, Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev alamayacak.



Pedro Henrique, bu sezon geride kalan 14 haftada 11 müsabakada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 6 kez sarı kart 2 kez de kırmızı kart gördü. - KAYSERİ