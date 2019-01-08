Kayserispor'da Rajko Rotman ile Yollar Ayrıldı
57 dakika önce
Kayserispor'un Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman, kulübü ile yollarını ayırdı.
Kayserispor
'un Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman, kulübü ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.
Sloven oyuncu, bu sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası
'nda 1 maça çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: AA
Kayserispor'da Rotman ile Yollar Ayrıldı
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