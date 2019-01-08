Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Rajko Rotman ile Yollar Ayrıldı

Kayserispor'da Rajko Rotman ile Yollar Ayrıldı

57 dakika önce

Kayserispor'un Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman, kulübü ile yollarını ayırdı.

Kayserispor'da Rajko Rotman ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Kayserispor'un Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman, kulübü ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Sloven oyuncu, bu sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Kayserispor, Spor
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