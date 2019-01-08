Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Rajko Rotman'ın Sözleşmesi Feshedildi

Kayserispor'da Rajko Rotman'ın Sözleşmesi Feshedildi

2 saat önce

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Rajko Rotman sözleşmesi feshedildi.

Kayserispor'da Rajko Rotman'ın Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]
Kayserispor'un orta saha oyuncusu Rajko Rotman sözleşmesi feshedildi.

Kayserispor'un Slovenyalı orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile sözleşmesini feshetti. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Rotman'ın sözleşmesinde belli bir bedeli vardı serbest kalabilmesi için onu yatırdı. Sözleşmesini feshettik. Karakterli ve iyi bir oyuncuydu. Kayserispor'dan ayrıldı futbol hayatında başarılar diliyoruz" ded.

Rajko Rotma'ın ismi Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anılıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor
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