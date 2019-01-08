Kayserispor'da Rajko Rotman'ın Sözleşmesi Feshedildi
1 saat önce
Kayserispor'un orta saha oyuncusu Rajko Rotman sözleşmesi feshedildi.
Kayserispor
'un orta saha oyuncusu Rajko Rotman sözleşmesi feshedildi. Kayserispor'un Slovenyalı orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile sözleşmesini feshetti. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Rotman'ın sözleşmesinde belli bir bedeli vardı serbest kalabilmesi için onu yatırdı. Sözleşmesini feshettik. Karakterli ve iyi bir oyuncuydu. Kayserispor'dan ayrıldı futbol hayatında başarılar diliyoruz" ded. Rajko Rotma'ın ismi Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anılıyor.
(Erhan Kan/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:21 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
Kayserispor'da Rotman ile Yollar Ayrıldı
Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı