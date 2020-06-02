Kayserispor'da sağ bek Zoran'a emanet - Son Dakika

Kayserispor'da sağ bek Zoran'a emanet

Hes Kablo Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği Zoran Kvrzic kalan son 8 haftada sağ bekte görev yapacak.

Kayserispor'da sağ bek Zoran'a emanet, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği Zoran Kvrzic kalan son 8 haftada sağ bekte görev yapacak.


Süper Ligin başlamasına kısa bir zaman kala ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 12 Haziran Cuma günü ligin 27. haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan.


Sezon başında Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen Portekizli savunma oyuncu Miguel Lopes'in yokluğunda Teknik Direktör Robert Prosinecki savunmanın sağında Zoran Kvrizc'i monte edecek.


Sakatlığının tedavisi için gittiği ülkesi Portekiz'den halen dönemeyen Lopes'in ne zaman Kayseri'ye geleceği belirsizliğini korurken bu süreçte sağ bekte Zoran Kvrzic forma giyecek. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da sağ bek Zoran'a emanet - Son Dakika Spor
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