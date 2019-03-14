Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Sakıb Aytaç Çalışmalara Başladı

Kayserispor'da Sakıb Aytaç Çalışmalara Başladı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başında ameliyat olan Sakıb Aytaç, dün Kayseri'ye gelerek çalışmalara başladı.

Kayserispor'da Sakıb Aytaç Çalışmalara Başladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başında ameliyat olan Sakıb Aytaç, dün Kayseri'ye gelerek çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakıb Aytaç sevinci.

Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen başarılı ve tecrübeli savunma oyuncusu Sakıb Aytaç ligin 2.haftasında deplasmanda oynanan Bursaspor maçının 58.dakikasında sakatlananrak oyundan çıkmıştı.

Bursaspor maçının ardından hiç bir lig ve kupa maçında forma giyemeyen Sakıb, 30 Eylül 2018 tarihinde başarılı bir ameliyat geçirdi.

6 ay aradan sonra dün Kayseri'ye gelen Sakıb Aytaç takımdan ayrı özel hazırlanan programla kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile kısa bir sohbet eden Sakıb Aytaç ligin son 2-3 haftasına yetişmesi bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Kayseri, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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