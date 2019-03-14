Kayserispor'da Sakıb Aytaç Çalışmalara Başladı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon başında ameliyat olan Sakıb Aytaç, dün Kayseri'ye gelerek çalışmalara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'da sezon başında ameliyat olan Sakıb Aytaç, dün Kayseri'ye gelerek çalışmalara başladı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakıb Aytaç sevinci.
Sezon başında Antalyaspor
'dan transfer edilen başarılı ve tecrübeli savunma oyuncusu Sakıb Aytaç ligin 2.haftasında deplasmanda oynanan Bursaspor
maçının 58.dakikasında sakatlananrak oyundan çıkmıştı.
Bursaspor maçının ardından hiç bir lig ve kupa maçında forma giyemeyen Sakıb, 30 Eylül
2018 tarihinde başarılı bir ameliyat geçirdi.
6 ay aradan sonra dün Kayseri'ye gelen Sakıb Aytaç takımdan ayrı özel hazırlanan programla kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Hikmet Karaman
ile kısa bir sohbet eden Sakıb Aytaç ligin son 2-3 haftasına yetişmesi bekleniyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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