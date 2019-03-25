Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Sakıb ve Bilal Takımla Çalışmalara Başladı

Kayserispor'da Sakıb ve Bilal Takımla Çalışmalara Başladı

45 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor'da Sakıb ve Bilal Takımla Çalışmalara Başladı, System.String[]


İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü halı sahada gerçekleştirildi. Futbolcular idmanda manevra ve top sektirme çalışması yaptı. Neşeli geçen çalışmanın ardından sporcular antrenman sahasına çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koşu ve kondisyon çalışması yaptılar. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Sakıb Aytaç ve Bilal Başaçıkoğlu, takımla antrenmana katılarak, düz koşu yaptı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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