Kayserispor'da Sakıb ve Bilal Takımla Çalışmalara Başladı
45 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü halı sahada gerçekleştirildi. Futbolcular idmanda manevra ve top sektirme çalışması yaptı. Neşeli geçen çalışmanın ardından sporcular antrenman sahasına çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koşu ve kondisyon çalışması yaptılar. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Sakıb Aytaç ve Bilal Başaçıkoğlu, takımla antrenmana katılarak, düz koşu yaptı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:57 Kaynak: DHA
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