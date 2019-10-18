Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Şamil Çinaz sevinci
Son Dakika Spor Kayserispor'da Şamil Çinaz sevinci

Kayserispor'da Şamil Çinaz sevinci

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı geçen tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayserispor'da Şamil Çinaz sevinci, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı geçen tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz takımla birlikte çalışmalara başladı.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz sevinci. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Şamil Çinaz, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Şamil Çinaz'ın Kasımpaşa A.Ş maçından sonra tam olarak hazır hale geleceği ve BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.


Lige verilen milli arada hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını hem salondan hem sahada sürdüren Şamil Çinaz sakatlığını tamamen atlattı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Şamil Çinaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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