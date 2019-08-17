Kayserispor'da Şamil Çinaz şoku
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Şamil Çinaz şoku yaşanıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
'da bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor
maçı öncesi Şamil Çinaz
şoku yaşanıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli oyuncu, arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında ve ligin 2. haftasında deplasmandaki MKE Ankaragücü
mücadelesinde forma giyemeyecek.
Tedavisine devam edilen başarılı futbolcunun Galatasaray
maçına yetişmesi bekleniyor. - KAYSERİ
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