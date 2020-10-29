Son dakika! Kayserispor'da sevindirici haber
29.10.2020 09:29
Son dakika haberleri: Hes Kablo Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi sevindirici haber.Kayserispor'da iki futbolcunun koronavirüs testi negatif çıktı.
Hes Kablo Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi sevindirici haber.
Kayserispor'da iki futbolcunun koronavirüs testi negatif çıktı. Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan koronavirüs (Covid-19) test sonuçları negatife dönen Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar çalışmalara başladı. Teknik heyetin her iki oyuncuya şans vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında forma giyecekler.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Güzel haber; Oyuncularımız Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar'ın koronavirüs testlerinin sonucu 2. kez negatif çıktı Oğuzhan Çapar antrenmanda, Joseph düz koşu yaptı" dedi.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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