Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da sezon hazırlıkları
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Kayserispor'da sezon hazırlıkları

8 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman yarı sahada oluşturulan özel parkurda topla denge ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Hücum ve savunma oyuncularının ikili mücadele çalışması yaptığı antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Antrenman öncesi 30 yaşına giren yeni transfer Aymen Abdennour'un doğum günü kutlandı.
Çalışmayı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler takip etti.
İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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