Üye Girişi
Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

08.07.2021 08:52
Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sezon hazırlıklarını değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak; "Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum" dedi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sezon hazırlıklarını değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak; "Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimde Kulüp Tesisleri'nde sürdüren futbolcular, kondisyon ve topla birlikte çalıştı. Sezon hazırlıklarını değerlendiren Takım Kaptanı İlhan Parlak; "Geçen sene zorlu bir süreçten sonra 10 gün önce yeni sezon hazırlıklarına başladık. Geçen seneden olan arkadaşlarımız, bu sene aramıza katılan arkadaşlarımız ve kiralıkta olan arkadaşlarımızla güzel bir atmosfer var. Hocamızla beraber hazırlıklarımıza başladık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz" dedi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ise; "Geçen hafta 6 gün olmak üzere 9 gündür çalışıyoruz. Hazırlanmaya çalışıyoruz mevcut kadroyla. Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum. Tabi biraz zaman alan hem fiziksel anlamda uyum göstermek, taktiksel anlamda da yoğun şeyler istiyoruz oyunculardan. Uyumlarından memnunum, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Koşukavak; "Başkan transfer konusunda sık çalışıyor. Transferde nasıl bir yolumuz varsa o yolda gitmeye çalışıyoruz. Bakalım bazı şeyler kolay olmuyor. İlgilendiğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, başka planlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Zor bir süreç, halledeceğiz inşallah" diye konuştu.

"DOĞAN ALEMDAR ÜLKE İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren genç kaleci Doğan Alemdar'ın ülke için çok değerli bir futbolcu olduğunu ifade eden Koşukavak; "Doğan Alemdar bence ülke için kıymetli ve değerli. Kayseri için çok kıymetli bir oyuncu. Hem saha performansı, hem saha dışı anlamında çok zeki, farkındalık tarafı çok güçlü. Ben onun çok büyük yerlerde oynayacağını düşünüyorum, çok önemli bir kaleci" şeklinde konuştu.

(Turan Bulut/İHA)

Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Yalçın Koşukavak, İlhan Parlak, Kayserispor, Transfer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dubai'de bulunan Cebel Ali Liman'ında korkunç patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı 08:39 Dubai'de bulunan Cebel Ali Liman'ında korkunç patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Koronavirüs olanlara 2. doz hakkı doğdu, randevular açıldı 08:26 Koronavirüs olanlara 2. doz hakkı doğdu, randevular açıldı Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti 08:20 Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti
EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı 23:13 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
08:56 Defne Samyeli acısını paylaştı! Çok sevdiği köpeği hayata veda etti
08:54 Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek! İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çekmişti
08:53 22 yaşındaki işçi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kayebetti
08:48 Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak
08:38 Dubai'de bulunan Cebel Ali Liman'ında korkunç patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı
08:35 EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu
08:26 Koronavirüs olanlara 2. doz hakkı doğdu, randevular açıldı
08:22 Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi
08:20 Akbank tekrar hizmete açıldı! 2 gündür binlerce müşterisini mağdur etmişti
08:18 Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal nikah masasına oturdu
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
08:36
Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi Haiti Devlet Başkanı Moise'nin vahşice öldürüldüğü suikast girişiminde şüpheli olan 4 kişi etkisiz hale geldi         
08:23
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal nikah masasına oturdu Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile nişanlısı Hande Ünal nikah masasına oturdu         
08:19
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı         
23:02
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 09:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement