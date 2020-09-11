Kayserispor'da sırt numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor takımında futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:
1- İsmail Çipe
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Oğuzhan Çapar
7- Harrison Manzala
8- Hasan Hüseyin Acar
10- Pedro Henrique
11- Muğdat Çelik
12- Abdulkadir Taşdan
13- Miguel Lopes
14- Emre Demir
16- Doğan Alemdar
17- Nurettin Korkmaz
18- Zoran Kvrizc
19- Ömer Uzun
20- Adem Doğan
22- Cristian Sapunaru
25- Aaron Lennon
26- İlhan Depe
32- Yasir Subaşı
33- Silviu Lung
88- Gustavo Campanharo
89- Yaw Achak
92- Mario Situm
96- Daniel Avromovski - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:45 - Kaynak: İHA
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