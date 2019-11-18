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Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor

6 saat önce

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor, System.String[]

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmana düz koşuyla başlayan futbolcular, ısınma hareketleriyle devam etti. İdman, teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışmasının ardından sona erdi.

Romanya Milli Takımı'nda bulunan Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, antrenmanda yer almadı.

(Ali Göç/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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