Kayserispor'da sonuçlar negatif - Son Dakika

Kayserispor'da sonuçlar negatif

09.10.2020 22:31
Kayserispor'da sonuçlar negatif, System.String[]

Kayserispor'da korona virüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Kayserispor'da korona virüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bugün sabah yapılan test sonuçları belli oldu. Önceki gün 1 futbolcuda çıkan pozitif sonrası bugün bir testten daha geçen sarı-kırmızılılarda korkulan olmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "09.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da sonuçlar negatif

Spor Toto Süper Lig, Koronavirüs, Kayserispor, Sabah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da sonuçlar negatif - Son Dakika Spor

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