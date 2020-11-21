Kayserispor'da futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı
21.11.2020 17:18
SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testinden geçti. Koronavirüs test sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor, "20.11.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
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