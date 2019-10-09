Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı oldu!
Son Dakika Spor Kayserispor'da Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı oldu!

Kayserispor'da Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı oldu!

1 saat önce

Kayserispor Yönetim Kurulu, kulübün eski futbolcusu Bülent Bölükbaşı'nın Sportif Direktör olarak görev yapmasına karar verdi.

Kayserispor'da Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı oldu!, System.String[]

Kayserispor Yönetim Kurulu, kulübün eski futbolcusu Bülent Bölükbaşı'nın Sportif Direktör olarak görev yapmasına karar verdi.


Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri'ye davet ettiği ve görüştüğü 43 yaşındaki teknik adam ile anlaşmaya vardı. Bülent Bölükbaşı, sezon sonuna kadar Kayserispor Sportif Direktörü olarak görev yapacak.


Bülent Bölükbaşı kimdir?


17 Haziran 1976 Adana doğumlu. Adana Gençlerbirliği takımında yetişti, sonrasında Adanaspor, Hatayspor, Gaziantepspor, Diyarbakırspor, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor, Ankaraspor, Giresunspor takımlarında forma giydi ve kariyerine Adanaspor'da nokta koydu.


2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Kayserispor'da forma giyen ve takım kaptanlığı görevi üstlenen Bülent Bölükbaşı, sarı kırmızılı forma ile 78 maça çıktı. İlk 11'de 75 kez sahaya çıkan Bülent Bölükbaşı 13 gol attı ve 25 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.


43 yaşındaki Bülent Bölükbaşı, futbolculuk sonrasında Adanaspor Alt Yapı antrenörlüğü, Gaziantepspor Alt Yapı antrenörlüğü, Gaziantep B.B.spor antrenörlüğü yaptı. Tecrübeli isim, Gaziantep B.B.spor'da Sportif Direktör olarak da görev yapmıştı.


Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:31 
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