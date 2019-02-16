Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Sürpriz Ziyaretçi

Kayserispor'da Sürpriz Ziyaretçi

1 saat önce

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ziyaret etti.

Kayserispor'da Sürpriz Ziyaretçi, System.String[]
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Sarı Kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman, maç taktiğini kurarken sürpriz bir ziyaretçi ile karşılaştı. Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı Kadir Has tesislerinde ziyaret etti.

Karaman ile sohbet eden Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, sarı kırmızılı takıma da lig müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Ankara, Almanya, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı! Bayern Münih İki Kez Geriye Düştüğü Maçı 3-2 Kazandı

Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Sürpriz Ziyaretçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]