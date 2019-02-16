Kayserispor'da Sürpriz Ziyaretçi
1 saat önce
Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ziyaret etti.
Almanya
Federal Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, İstikbal Mobilya Kayserispor
'u ziyaret etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Sarı Kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman
, maç taktiğini kurarken sürpriz bir ziyaretçi ile karşılaştı. Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı Kadir Has
tesislerinde ziyaret etti.
Karaman ile sohbet eden Jörg Fürstenau ve eşi Çiğdem Minnas, sarı kırmızılı takıma da lig müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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