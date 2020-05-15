Kayserispor'da tek eksik Lopes

Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, idmanlara katılamıyor.

Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes, idmanlara katılamıyor.

Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını günden tek antrenman ile sürdürüyor. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs (Covid-19) nedeniyle 55 gün sonra çalışmalarına start veren Sarı-Kırmızılılarda tek eksik bulunuyor. Korona virüs öncesi sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz'e giden tecrübeli savunma oyuncusu Miguel Lopes dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Hes Kablo Kayserispor yöneticileri, Miguel Lopes'i bir an öncesi Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Bu süreçte Lopes'in sakatlığını tamamen atlattığı ve çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürdüğü öğrenildi. Miguel Lopes'in Kayseri'ye geldikten sonra 14 gün boyunca karantinada kalacak. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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