Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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