Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
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Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı., System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.


Ligde galibiyeti bulunmayan sarı kırmızılılar Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik elde etti. Kayserispor ligde 3 puanla 17. sırada yer alıyor.


6 Aralık 2018'de Kayserispor'un başına geçen 59 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2020 yılı Mayıs ayı sonunda sona eriyordu.

Hikmet Karaman, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:51 
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