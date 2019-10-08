Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday

Kötü sonuçların ardından Kayserispor'da hem başkan Erol Bedir hem de teknik direktör Hikmet Karaman görevi bırakırken, başkanlık görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman oy birliği ile getirilmişti.



Sarı- Kırmızılılar'da şimdi gündem yeni hoca. Karaman'ın koltuğuna 1 numaralı aday, Tayfur Havutçu. Milli arada genç teknik adam ile görüşecek olan yönetimin ajandasında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de yer alıyor.



Samet Aybaba, geçen sezon Bursaspor'u çalıştırmış ve yeşil beyazlılar sezon sonu küme düşmüştü...



