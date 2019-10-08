Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday
Son Dakika Spor Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday

Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday

57 dakika önce

Kötü sonuçların ardından Kayserispor'da hem başkan Erol Bedir hem de teknik direktör Hikmet Karaman görevi bırakırken, başkanlık görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman oy birliği ile getirilmişti.

Kayserispor'da teknik direktörlüğe 4 aday, System.String[]

Kötü sonuçların ardından Kayserispor'da hem başkan Erol Bedir hem de teknik direktör Hikmet Karaman görevi bırakırken, başkanlık görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman oy birliği ile getirilmişti.


Sarı- Kırmızılılar'da şimdi gündem yeni hoca. Karaman'ın koltuğuna 1 numaralı aday, Tayfur Havutçu. Milli arada genç teknik adam ile görüşecek olan yönetimin ajandasında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de yer alıyor.


Samet Aybaba, geçen sezon Bursaspor'u çalıştırmış ve yeşil beyazlılar sezon sonu küme düşmüştü...


Kayserispor, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:11 
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