Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı - Son Dakika

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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Hes Kablo Kayserispor, yarın saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.


Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:45 

Son Dakika Spor Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı - Son Dakika Spor
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