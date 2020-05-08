Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyet, futbolcu ve personele yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında Hes Kablo Kayserispor'da teknik heyet, futbolcu ve personel 2 gün önce koronavirüs testinden geçti. Hes Kablo Kayserispor yönetimi test sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır.? Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

- Kayseri