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Kayserispor'da tempo arttı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da günde çift antrenman ile sürdürüyor.

Kayserispor'da tempo arttı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da günde çift antrenman ile sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampının 5.inci gününde günün ilk antrenmanını sabah kros yaparak devam etti. Tam kadro olarak hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da takıma katılan yeni transfer koşa sürede uyum sağladı gözlendi. Teknik heyetin yorucu ve her geçen gün tempoyu artırırken oyuncuların performansları ise Teknik Direktör Hikmet Karaman'ı sevindiriyor.

Ay sonuna kadar hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Sarı-Kırmızılılarda bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
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