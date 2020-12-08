Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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