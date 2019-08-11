Kayserispor'da transfer
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, Galatasaray
'dan kaleci İsmail Çipe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
İsmail Çipe'nin, düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedilirken, törende kulüp başkan yardımcısı Mustafa Bakır
ve yönetim kurulu üyesi Alper Özcan
'ın da yer aldığı aktarıldı.
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