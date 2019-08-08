Kayserispor'da transfer çalışmaları
21 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:04 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.
Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 29 yaşındaki Rienstra, kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Heerenveen
takımında hücuma dönük orta saha olarak görev yapan Rienstra, dün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelmiş ve sarı-kırmızılı ekibin akşam yapılan antrenmanını takip etmişti.
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