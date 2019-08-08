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Kayserispor'da transfer çalışmaları

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi.

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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı.
Brezilyalı oyuncunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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