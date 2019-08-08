Kayserispor'da transfer çalışmaları
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:48 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique
, Kayseri'ye geldi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan
'ın PAOK takımında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı.
Brezilyalı oyuncunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.
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