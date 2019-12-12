Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı

6 saat önce

Sarı-kırmızlı kulübün antrenmana çıkmadıkları için ligin 13'üncü haftasında evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın antrenmana çıktığı kaydedildi.

Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz antrenmana çıktı, System.String[]

Sarı-kırmızlı kulübün antrenmana çıkmadıkları için ligin 13'üncü haftasında evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın antrenmana çıktığı kaydedildi. Demiören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağımız maçın hazırlıklarına devam ettik. Haftanın ilk antrenmanına katılmayan Umut ve Şamil bu antrenmanda yer aldılar. Teknik direktörümüz Bülent Uygun'un görev vermesi halinde 2 futbolcumuz da Gaizantep deplasmanında forma giyebilecek" dedi.


Çaykur Rizespor, Şamil Çinaz, Umut Bulut, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:27 
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