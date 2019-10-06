Kayserispor'da vekalet Elcuman'da
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İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir'in istifası kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir'in istifası kabul edildi. Kulüp başkanlığına yönetim kurulu kararı ile Hamdi Elcuman getirildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir" denildi. - KAYSERİ
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