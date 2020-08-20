Kayserispor'da yabancı oyuncular kampa katıldı!

Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı. Son olarak Pedro Henrique'nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı. Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma'nın takımdan ayrılan isimler oldu.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:20

Son Dakika

Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?

Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer

2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım

Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı

Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek

Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti

Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı

Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı

Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı

"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı