Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da yabancılara ödeme yapıldı
Son Dakika Spor Kayserispor'da yabancılara ödeme yapıldı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da yabancılara ödeme yapıldı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, kulübe ihtar çeken yabancı futbolculara ödeme yaptı.

Kayserispor'da yabancılara ödeme yapıldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, kulübe ihtar çeken yabancı futbolculara ödeme yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, haftalardır kulüpten alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Eğer bugün ödeme yapılmasaydı 8 futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak fesih olacaktı. Alacaklarını isteyen kaleci Silviu Lung, Minguel Lopes, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Paul Georges Ntep, Adryan Tavares, Pedro Menrique ve Emmanuel Adebayor, 15 Kasım itibariyle ödeme alamasaydı sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini feshediyordu. Ancak Kayserispor Yönetimi, 8 futbolcuya 3 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Bu ödeme sonrasında futbolcuların alacaklarından bir miktar düştü ve fesih durumu ortadan kaldırıldı. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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