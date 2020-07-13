Kayserispor'da Yasir subaşı kadroda yok

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ayağına darbe alan ve sonrasında sol ayak bileğinde ödem oluşan Yasir Subaşı, ağrılarından ötürü Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı. - KAYSERİ

Süper Lig'in 32.hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı, maç kadrosundan çıkarıldı. Bugün Kadir Has Stadı'nda oynayacakları müsabaka öncesinde son çalışmasını bugün sabah gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda sol kanat oyuncusu Yasir Subaşı'nın forma giyemeyeceği kesinleşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti

Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil