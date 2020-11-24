Kayserispor'da Yasir ve Lung'un durumları bugün belli olacak
24.11.2020 10:42
Hes Kablo Kayserispor'da Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yasir Subaşı ve Silviu Lung'un son durumları bugün belli olacak.
Hes Kablo Kayserispor'da Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yasir Subaşı ve Silviu Lung'un son durumları bugün belli olacak.
Yasir Subaşı'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirtilirken, Silviu Lung'da ise yırtık olduğu kaydedildi.
İkinci yarının başında sakatlık yaşayan ve gözyaşları ile görevini İsmail Çipe'ye devreden Lung ile Yasir Subaşı'nın birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Gece geç saatlerde Kayseri'ye gelen sarı-kırmızılı kafilede Kaleci Lung ve Yasir Subaşı'nın üzgün olduğu belirtildi. İki sporcunun MR'ları dün İstanbul'da çekilirken sonuçları ise bugün belli olacak.
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