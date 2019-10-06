Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu
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Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu

36 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp yönetim kurulu, başkan Erol Bedir'in istifasını kabul ederek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı başkanlığa getirdi.

Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp yönetim kurulu, başkan Erol Bedir'in istifasını kabul ederek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı başkanlığa getirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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