Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp yönetim kurulu, başkan Erol Bedir'in istifasını kabul ederek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı başkanlığa getirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.