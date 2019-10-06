Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu
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Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu

1 saat önce

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir.

Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu, System.String[]

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:41 
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