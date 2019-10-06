Kayserispor'da yeni başkan Hamdi Elcuman oldu
1 saat önce
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:41
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