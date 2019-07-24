Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
52 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:47 Kaynak: AA
, futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya
'nın Tirol
bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü tek idmanla tamamladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman
yönetimindeki antrenman, kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular, idmanın ana bölümünde hücum ve savunma organizasyonları çalıştı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
İdmanı Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de izledi.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanlarla devam edecek.
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