Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.



Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.



Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:



Zoran Kvrzic : 18



Muris Mesanovic : 21



Oğuzhan Çapar : 44



Enver Cenk Şahin : 70



Gustavo Campanharo : 88



Mario Situm : 92 - KAYSERİ