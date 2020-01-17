Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu - Son Dakika Spor

Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.

Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.


Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:


Zoran Kvrzic : 18


Muris Mesanovic : 21


Oğuzhan Çapar : 44


Enver Cenk Şahin : 70


Gustavo Campanharo : 88


Mario Situm : 92 - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro
Francisco Vazquez'den itiraf: Emre, bu kategorinin futbolcusu değil UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]