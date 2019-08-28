Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı
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Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor son olarak kadrosuna kattığı üç futbolcunun lisansını dün itibari ile çıkardı.

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor son olarak kadrosuna kattığı üç futbolcunun lisansını dün itibari ile çıkardı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3.haftasında Cuma günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, Adryan Oliveira Tavares ve Paul Ntep lisanlarını çıkarttı. 3 futbolcu takımla birlikte çalışmalarına devam ederken Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde 3 futbolcu Galatasaray karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
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