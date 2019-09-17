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Kayserispor'da yol ayrımı

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da antrenör Alper Kelkitli ile yollar ayrıldı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da antrenör Alper Kelkitli ile yollar ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor antrenörlerinden Alper Kelkitli ile yollar ayrıldı. Geçen sezon U21 takımının hükmen mağlup olmasının sorumlusu olarak gösterilen ve bu sezon yaş gruplarında görev almayan Alper Kelkitli, sarı kırmızılı kulüpteki görevinden ayrıldığı duyurdu.


Alper Kelkitli, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "2005 yılından beri içinde bulunduğum ve her yaş grubunu çalıştırdığım en sonda alt yapı sorumlusu olarak görev yaptığım Kayserispor kulübünden istenmeyen nedenlerden dolayı bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içinde bana desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan yöneticilerimiz Serdar Maraşlı, Mehmet Çakmak Uyar, Bekir Benk, A takım yardımcı hocamız Hakan Ertürk ve mesai arkadaşlarıma sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. İstemeyerek de olsa kırdıysam ve incittiysem kusura bakmayın haklarınızı helal edin. Tüm sporcularıma başarılar dilerim yolunuz açık olsun. Bu zamandan sonra artık Kayserispor'u seyirci olarak destekleyeceğiz" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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