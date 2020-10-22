Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın Açıklaması - Son Dakika

Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın Açıklaması

22.10.2020 08:15
Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın, teknik direktör Bayram Bektaş'ın görevine son verilmesi gerektiğini savundu.

Hes Kablo Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın, teknik direktör Bayram Bektaş'ın görevine son verilmesi gerektiğini savundu.

Sivasspor ile Kayseri'de oynanan müsabaka sonrasında yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Hes Kablo Kayserispor eski yöneticisi Süleyman Akın, teknik direktör değişikliğine gidilmesi gerektiğini savundu.

Süleyman Akın, "Taraftardan sorumlu bir yönetici olarak Bayram Bektaş ile ilgili düşüncelerimi sezon başından beri dile getirdik. Sezon başından beri 5 maç ne taktik ne teknik anlamında bir şey göremedik. Bayram Bektaş ile yolun devam edemeyeceğini ifade ettik. Bu sadece benim değil tüm taraftarların ortak kanısıydı. Bunu anlattık ama kimse anlamadı. Bayram Bektaş'ı göndermeye de niyetlerinin olmadığını gördüğüm için Kayserispor'daki görevimden istifa etmeyi uygun buldum" dedi.

Taraftarın gelmesinin istenmediği iddiasında bulunan Kayserispor eski yöneticisi Süleyman Akın, "Taraftar işin içine girsin istenmiyor. Taraftar dışarıda dursun, tesise gelmesin, oradan geçmesin, bunu görmesin bilmesin. Bu şekilde bir sistem var. İlk günden beri tesisin kapılarının açık olmasını ve taraftarın tesislere gelmesini isteyen birisiyim. Son zamanlarda Koronavirüs salgınından ötürü içeri girişler kısıtlı. Ama öncesinde birilerinin işine gelmiyor taraftarın olaya müdahil olması" şeklinde açıklamada bulundu.

Berna Gözbaşı yönetimindeki görevinden istifa eden Süleyman Akın, "Yönetici diye birşey yok ki. Tek başına yönetilen bir kurum orası. Menajer ile başkan arasında yönetilen bir kulüp. Yöneticilerin tesislere gelmesini istemeyen bir zihniyet var. Bayram Bektaş istenmeyen kişi olmasına rağmen, umursanmayan bir tavır var. Kayserispor deneme tahtası değil. Kayserispor'umuz geçen sezon küme düştük. Menajer hatası çok var. Kadro yapılanması büyük hata. Bu kadar yanlışın olduğu yerde itirazlarımız ciddiye alınmıyorsa bulunmamızın bir anlamı yok. Bu yüzden ben de istifa etmeyi uygun buldum" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın Açıklaması

Bayram Bektaş, Kayserispor, Hes Kablo, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'daki görevinden istifa eden Süleyman Akın Açıklaması - Son Dakika Spor

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