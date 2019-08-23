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Kayserispor'dan Adebayor sürprizi

1 saat önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kayserispor'dan Adebayor sürprizi, System.String[]

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir santrfor bölgesini güçlendirmek için birçok oyuncuyla irtibata geçtiklerini belirtti.

Alternatifler arasında yer alan 35 yaşındaki Togolu oyuncu Adebayor ile büyük ölçüde anlaştıklarını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atmadan her şey bitti diyemeyiz ancak alternatifli bir şekilde santrfor bölgesine çalışıyoruz. Emmanuel Adebayor'un da içinde olduğu 3-4 oyuncuyla temas halindeyiz. Hepsiyle anlaşma noktasındayız. Emmanuel Adebayor ile anlaştık. Kendisi şu anda memleketinde, pazartesi günü gelecek. Eğer telefondaki irtibatlarda, protokollerde ve sağlık konusunda bir sıkıntı çıkmazsa Emmanuel Adebayor tamam. İmza atmadan da net bir şey söyleyemiyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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