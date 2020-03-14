Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme - Son Dakika Spor

Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

7 saat önce

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, altyapısında forma giyen 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme, System.String[]

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, altyapısında forma giyen 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor, altyapısında oynayan ve gelecek vadeden Abdulkadir Taşdan (17), Talha Sarıarslan (16) ve Muhammed Eren Arıkan (15) ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve oyuncuların aileleri yer aldı. Kulüp yöneticileri, futbolcuların yetişmesinde emeği geçen tüm altyapı antrenörlerine ve ailelere teşekkür etti.


Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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