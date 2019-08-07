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Kayserispor'dan Beşiktaş'a Açıklaması

1 saat önce

Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a gönderen Beşiktaş'ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.

Kayserispor'dan Beşiktaş'a Açıklaması, System.String[]
Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a gönderen Beşiktaş'ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.

Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan İstikbal Mobilya Kayserispor, genç oyuncu ile ilgili sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın yazısına cevap verdi.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabı üzerinden "Alpay'ımız size emanet. Başarılar Alpay" mesajı paylaşırken İstikbal Mobilya Kayserispor ise bu mesaja "Gözünüz arkada kalmasın. O artık bizden biri. Erciyes'in kurtları" diye cevap verdi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Çelebi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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