Kayserispor'dan Beşiktaş'a Açıklaması
1 saat önce
Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a gönderen Beşiktaş'ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
Alpay Çelebi
'yi Kayserispor
'a gönderen Beşiktaş
'ın mesajına sarı kırmızılı kulüp cevap verdi.
Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan İstikbal Mobilya
Kayserispor, genç oyuncu ile ilgili sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın yazısına cevap verdi.
Beşiktaş'ın resmi Twitter
hesabı üzerinden "Alpay'ımız size emanet. Başarılar Alpay" mesajı paylaşırken İstikbal Mobilya Kayserispor ise bu mesaja "Gözünüz arkada kalmasın. O artık bizden biri. Erciyes
'in kurtları" diye cevap verdi. - KAYSERİ
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