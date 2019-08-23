Kayserispor transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir mesai içerisinde. Sarı- Kırmızılılar'ın ana önceliği ise hücum hattının en ucu... İç Anadolu ekibi geçen sezondan bu yana çektiği golcü sıkıntısını gidermek için uzun bir süredir arayıştaydı. Sonunda hedef netleşti: Jhonder Cadiz... Benfica'nın geçen sezon Setubal'da yıldızlaştıktan sonra 3 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcüyü kiralamak adına girişimlere başlayan Kayseri, önemli mesafe katetti. Oyuncunun kendisine 600 bin Euro, kulübüne ise 400 bin Euro'luk bir teklif gitti.



Telafi zamanı



Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan futbolcuyla ilgili Portekiz devinin yanıtı bekleniyor. Öte yandan Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da çalışmalar son sürat devam ediyor. Sakatlıkları devam eden Eray İşcan ve Alpay Çelebi dışında eksiği bulunmayan Hikmet Karaman'ın takımında oyuncular ilk maçtaki yenilgiyi telafi etmek istiyor.



Hikmet Karaman, Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...